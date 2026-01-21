Inédit, le film "10 jours sans maman" diffusé sur M6 vendredi 23 janvier 2026 (vidéo)

Vendredi 23 janvier 2026 à 21:10, M6 diffusera "10 jours encore sans maman", la suite de la comédie à succès "10 jours sans maman", avec Franck Dubosc et Aure Atika.

L'histoire en quelques lignes...

Après son licenciement, Antoine, ancien DRH d’une grande entreprise de bricolage, a choisi de rester à la maison pour s’occuper de ses quatre enfants. Un nouveau travail qu’il effectue la plupart du temps seul, car sa femme Isabelle est très occupée par sa nouvelle activité d’avocate.

Dans la famille Mercier, les rôles sont inversés depuis deux ans et Antoine a du mal à tenir le coup face à l’énergie que lui demande sa petite famille. Voilà pourquoi les 10 jours de vacances qui arrivent s’annoncent comme une aubaine pour lui.

Hélas, Isabelle est retenue par une affaire capitale pour son cabinet et n’a d’autres solution que de laisser partir Antoine et les enfants au ski et surtout : sans maman !

Avec : Franck Dubosc (Antoine Mercier), Aure Atika (Isabelle Mercier), Swan Joulin (Arthur Mercier), Violette Guillon (Chloé Mercier), Alexis Michalik (Thierry Di Caprio), Helena Noguerra (Audrey) et Annelise Hesme (Laure).