"Une famille en Or" jeudi 12 mars 2026 sur TMC, la famille Ferrari Vs la famille Tsamere

Jeudi 12 mars 2026 à 21:25 sur TMC, Camille Combal présentera un nouveau numéro du jeu "Une famille en Or" dans lequel la famille Ferrari affrontera la famille Tsamere.

Prenez place pour une nouvelle soirée survoltée du jeu culte "Une Famille en Or" animé par Camille Combal, au cours de laquelle deux familles vont s'affronter pour tenter de remporter jusqu'à 100 000 euros au bénéfice de l'association IFAW France, Fonds international pour la protection des animaux !

D'un côté, la famille Tsamère avec son capitaine fin stratège Arnaud Tsamère, accompagné d'une équipe de choc : Marine Leonardi, Nora Hamzawi et Pablo Mira.

De l'autre, la famille Ferrari avec son capitaine snipper de l'humour, Jérémy Ferrari, épaulé de son acolyte Baptiste Lecaplain, mais aussi des humoristes Emy et Tristan Lopin.

Même si tous les coups sont permis, derrière l'esprit potache et la compétition acharnée, chaque équipe se bat pour tenter de décrocher la somme de 100 000 euros pour cette cause qui leur tient à cœur.

