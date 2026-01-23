recherche
Cinéma

Inédit, "La syndicaliste" avec Isabelle Huppert sur France 2 dimanche 25 janvier 2026 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 23 janvier 2026
Dimanche 25 janvier 2026 à 21:10, France 2 diffusera "La syndicaliste", un film inspiré de faits réels qui raconte le combat d’une femme face à un système déterminé à la faire taire.

L'histoire en quelques lignes...

Maureen Kearney (Isabelle Huppert), est déléguée syndicale CFDT chez Areva, le géant français du nucléaire. Maureen est une femme respectée, proche de la patronne du groupe, Anne Lauvergeon.

Tout bascule quand une nouvelle direction arrive à la tête d'Areva. Maureen découvre, grâce à un lanceur d'alerte, qu'un accord secret est en train d'être négocié entre EDF, Areva et des entreprises chinoises. Cet accord menace de transférer la technologie nucléaire française à la Chine et de détruire des milliers d'emplois en France.

Maureen décide de se battre corps et âme pour dénoncer ce "scandale d'État". Elle dérange les hommes de pouvoir et les cercles politiques. Le 17 décembre 2012, elle est retrouvée chez elle, ligotée à une chaise, un manche de couteau inséré dans le sexe, et la lettre "A" gravée sur son ventre. Elle est traumatisée, mais l'enquête prend une tournure inattendue.

Avec : Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, François-Xavier Demaison, Marina Foïs, Yvan Attal, Pierre Deladonchamps...

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

Cinéma
L'info TV en continu

