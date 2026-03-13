"Capital" dimanche 15 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 15 mars 2026 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 un nouvel inédit de "Capital" dont le thème sera : « Sécu : révélation sur les nouveaux profiteurs ».

Ce numéro du magazine "Capital" dévoile comment les enseignes de restauration rapide innovent et utilisent le marketing pour attirer toujours plus de clients et se développer sur un marché très concurrentiel.

Burger King : ses recettes secrètes pour détrôner McDo

C’est le duel le plus savoureux de la restauration rapide ! D’un côté, le champion historique : McDonald’s et ses 1 600 restaurants en France. De l’autre, un challenger ambitieux : Burger King, revenu il y a dix ans à peine et déjà plus de 620 restaurants ouverts ! Quels sont les secrets de cette croissance express ? Burgers personnalisés, préparation à la minute, produits frais : plongée dans les coulisses d’une chaîne qui ne fait rien comme les autres. Pour détourner des clients de McDo, ils misent sur l’innovation en cuisine. Nouvelles frites, nouvelles recettes de burger, chaque invention est un pari. Et un gros investissement. Alors vont-elles trouver leur public ? C’est un enjeu pour tous les franchisés du réseau. Sur le terrain, le match se joue tous les jours avec McDo. Et pour le gagner, ils ont deux leviers : les prix et la rapidité.

Copieux et pas cher : la folie du poulet Crousty !

C’est la nouvelle star des fastfoods. Le poulet Crousty est en passe de détrôner le bon vieux kebab et même le tacos. Sa promesse : vous rassasier sans vous ruiner ! Avec seulement trois ingrédients : du poulet, du riz et de la sauce, ce plat d’un nouveau genre vendu moins de 10 euros est devenu la dernière pépite de rentabilité dans l’univers de la restauration rapide. Qualité des produits, bataille d’emplacements, recettes secrètes, Capital a enquêté sur le succès fulgurant du Crousty. En misant tout sur le poulet, la viande bon marché par excellence, les professionnels du secteur ont vu juste. En moyenne, un établissement Crousty génère un million d’euros de chiffre d’affaires par an. Inventé à Bordeaux en 2012 par Krousty Sabaïdi -un fastfood spécialisé en cuisine asiatique - qui aurait pu parier sur une telle réussite seulement dix ans plus tard ? Tous les mois, les ouvertures s’enchainent et attirent des centaines de jeunes. Pour étendre leur empire, ces nouveaux rois de la restauration rapide ont misé sur le système de la franchise. Mais pour durer, il faut sans cesse réinventer la recette et choisir les bons emplacements.

Donuts, cookies, gaufres : comment les rois du sucré vous font craquer ?

Souvent, cela commence par une odeur irrésistible et des vitrines qui en jettent ! Des gaufres gourmandes, des cookies XXL ou des donuts colorés : les enseignes spécialisées dans les petits plaisirs sucrés ouvrent partout en France. Qui sont ces nouveaux rois du goûter ? Proposées entre 3 et 6 euros, les ventes explosent. Cuisson en continu pour diffuser une bonne odeur de sucré, surenchère de décors et de toppings, vous allez découvrir comment tout est fait pour vous convaincre de céder à la tentation. Qu’il s’agisse des cookies ou des donuts, de nombreuses enseignes revendiquent une fabrication maison et des produits frais. Mais qui joue vraiment le jeu ?