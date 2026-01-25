recherche
Cinéma

"Le prix du succès" avec Tahar Rahim, Roschdy Zem et Maïwenn sur France 4 mardi 27 janvier 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 25 janvier 2026 168
Mardi 27 janvier 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Le prix du succès", un film qui raconte l’ascension fulgurante d’un humoriste tiraillé entre loyauté familiale et ambition.

L'histoire en quelques lignes...

La carrière de Brahim (Tahar Rahim), un humoriste de stand-up, explose. Tout semble lui sourire : il remplit les salles, gagne beaucoup d'argent et vit une belle histoire d'amour avec Linda (Maïwenn), qui l'aide également à mettre en scène son spectacle.

Cependant, cette réussite se heurte à un obstacle de taille : sa propre famille. Brahim est le pilier financier des siens, mais il est surtout lié professionnellement à son grand frère, Mourad (Roschdy Zem), qui lui sert de manager. Mourad est instable, colérique et souvent incontrôlable, ce qui commence à freiner l'ascension de Brahim.

Pour passer à l'étape supérieure et protéger sa carrière, il doit s'émanciper et se séparer de son frère. Mais dans son milieu et sa famille, cette rupture est perçue comme une trahison pure et simple.
L'info TV en continu

