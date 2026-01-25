recherche
"Le vagabond de la Baie de Somme" avec Sonia Rolland sur NOVO 19 mardi 27 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 25 janvier 2026 85
Mardi 27 janvier 2026 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Le vagabond de la Baie de Somme", une fiction réalisée par Claude-Michel Rome avec Sonia Rolland et Jérôme Robart.

L'histoire en quelques lignes...

Le corps non-identifié d’un S.D.F est retrouvé sur une dune de la Baie de Somme. Tué d’une balle de fusil de chasse… tirée dans le dos.

Pur accident ? Homicide dissimulé ? Meurtre intentionnel autrement appelé « assassinat » ? La Brigade locale de Gendarmerie est en charge de l’affaire, sous la direction de la Substitut Aurore Debac.

Pour enquêter sur la mort du vagabond de la Baie de Somme, Aurore s'appuie sur l’opiniâtreté d’un Major de la Gendarmerie, aux méthodes hors-normes, Paul Beaujour, fraîchement débarqué, et qui ne connaît rien aux codes de la région...

Dernière modification le dimanche, 25 janvier 2026 14:01
Publié dans Fictions, Mardi
Suivez nous...