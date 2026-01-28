recherche
"Lulu femme nue" avec Karin Viard et Bouli Lanners à revoir sur France 4 vendredi 30 janvier 2026

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 28 janvier 2026
Vendredi 30 janvier 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Lulu femme nue", un film de Solveig Anspach avec Karin Viard, Bouli Lanners et Claude Gensac.

L'histoire en quelques lignes...

À la suite d’un entretien d’embauche qui se passe mal, Lulu décide de ne pas rentrer chez elle et part en laissant son mari et ses trois enfants. Elle n’a rien prémédité, ça se passe très simplement.

Elle s’octroie quelques jours de liberté, seule, sur la côte, sans autre projet que d’en profiter pleinement et sans culpabilité.

En chemin, elle va croiser des gens qui sont, eux aussi, au bord du monde : un drôle d’oiseau couvé par ses frères, une vieille qui s’ennuie à mourir et une employée harcelée par sa patronne…

Trois rencontres décisives qui vont aider Lulu à retrouver une ancienne connaissance qu’elle a perdu de vue : elle-même.

Avec : Karin Viard, Bouli Lanners, Claude Gensac, Pascal Demolon, Corinne Masiero, Nina Meurisse, Marie Payen, Philippe Rebbot, Solène Rigot et Vincent Londez.
Publié dans Cinéma, Vendredi
