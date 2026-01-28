recherche
Cinéma

"Adieu poulet" avec Lino Ventura et Patrick Dewaere à revoir sur France 5 vendredi 30 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 28 janvier 2026 179
"Adieu poulet" avec Lino Ventura et Patrick Dewaere à revoir sur France 5 vendredi 30 janvier 2026

Vendredi 30 janvier 2026 à 21:05 dans "Place au cinéma", France 5 vous proposera de revoir "Adieu poulet" réalisé par Pierre Granier-Deferre, sorti en 1975, avec Lino Ventura, Patrick Dewaere et Victor Lanoux.

L'histoire en quelques lignes...

Alors que la campagne électorale bat son plein à Rouen, le commissaire Verjeat et les inspecteurs Lefèvre et Moitrier enquêtent dans une maison close : l'un des clients est mort en pleine épectase. Avant que Verjeat ne décide quel tour faire prendre à son enquête, la tenancière de la maison le prévient qu'elle connaît nombre de personnalités importantes. Le commissaire comprend que cette enquête n'ira jamais très loin.

Après avoir déposé Verjeat à son domicile et Lefèvre sur la route, Moitrier s'apprête à rentrer chez lui, quand un message du central le prévient d'un délit en cours : des colleurs d'affiche sont en train de se faire agresser, et l'un d'eux est battu à mort par un voyou. Lorsque Moitrier arrive, il tente de les arrêter, mais le voyou lui tire une balle à bout portant. Arrivé à l'hôpital, Moitrier confie à Lefèvre qu'il a reconnu dans son agresseur Antoine Portor, l'un des hommes de Pierre Lardatte, candidat à l'élection. Peu après, Moitrier meurt.

Verjeat se rend accompagné à l'une des permanences de Lardatte, où il trouve Roger Portor, le frère d'Antoine. Il le prévient que son frère a intérêt à se rendre rapidement. Puis il se rend à un meeting de Lardatte : celui-ci dit être attristé par la nouvelle, mais ne pas connaître personnellement les membres de son service de sécurité.
Dernière modification le mercredi, 28 janvier 2026 10:39
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête d'action&quot; en immersion avec les policiers de la BAC, vendredi 30 janvier 2026 sur W9

"Enquête d'action" en immersion avec les policiers de la BAC, vendredi 30 janvier 2026 sur W9

28 janvier 2026 - 10:57

Sur le même thème...

&quot;Toute la vérité - L'amour rend aveugle&quot; à revoir sur Arte vendredi 30 janvier 2026 (vidéo)

"Toute la vérité - L'amour rend aveugle" à revoir sur Arte vendredi 30 janvier 2026 (vidéo)

28 janvier 2026 - 10:52

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 28 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 28 janvier 2026, les invités reçus par …

26 janvier 2026 - 12:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...