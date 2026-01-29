recherche
Inédit : "Des mains en or" avec Josiane Balasko et Lambert Wilson sur France 3 samedi 31 janvier 2026 (vidéo)

Samedi 31 janvier 2026 à 21:10, France 3 diffusera "Des mains en or", un film inédit en clair à la télévision d'Isabelle Mergault qui explore, avec délicatesse et humour, comment une rencontre inattendue peut réparer bien plus que les corps.

L'histoire en quelques lignes...

François (Lambert Wilson) est un écrivain célèbre, membre de l'Académie française, qui mène une vie mondaine et intellectuelle. Malgré son succès, il souffre d'un mal de dos atroce et handicapant qui l'empêche de profiter de la vie et de terminer son prochain livre.

Alors qu'il se rend dans le sud de la France, il croise par hasard la route de Martha (Josiane Balasko). Martha est tout l'inverse de François : elle est haute en couleur, un peu brute de décoffrage, vit dans une caravane et gagne sa vie en réparant tout ce qui lui tombe sous la main, des grille-pains aux voitures.

Le destin (et une panne de voiture) les réunit. Martha possède un don particulier : elle a des "mains en or". En quelques gestes, elle parvient à soulager les douleurs chroniques de François là où la médecine traditionnelle a échoué...

Avec : Lambert Wilson, Josiane Balasko, Sylvie Testud, Béatrice Facquer, Jean-Louis Barcelona...
Cinéma
Suivez nous...