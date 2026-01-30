Le film "Lucy" de Luc Besson à revoir sur TF1 dimanche 1er février 2026 (vidéo)

Dimanche 1er février 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir le film "Lucy" écrit et réalisé par Luc Besson, sorti en 2014 avec Scarlett Johansson et Morgan Freeman.

L'histoire en quelques lignes...

Lucy Miller est une jeune femme vivant à Taipei (Taiwan). Prise dans un guet-apens par la mafia coréenne, elle est contrainte de faire la « mule » pour des trafiquants de drogue qui insèrent un paquet de poudre bleue dans son ventre, le CPH4, produit de synthèse expérimental.

Elle est ensuite enfermée et violentée dans une cellule ; son agresseur la renverse à terre d'un coup de poing au visage puis lui donne des coups de pied à l'abdomen, ce qui déchire le paquet. La substance se répand dans son corps. Cela décuple ses facultés psychiques. Dès lors, elle acquiert un savoir et des pouvoirs illimités, contrôle les ondes, l'électricité, la matière, le temps, le sommeil, peut changer d'apparence et acquiert des pouvoirs télékinétiques et télépathiques.

Elle se rapproche du professeur Samuel Norman, spécialiste du cerveau qui a théorisé les possibilités humaines si plus de 10 % des capacités cérébrales étaient utilisées. Au cours du film, va s'afficher, à l'écran, la progression des capacités cérébrales de Lucy. Celle-ci rejoint le professeur Norman à Paris et doit affronter la mafia coréenne menée par son chef sanguinaire, monsieur Jang.

Avec : Scarlett Johansson (Lucy), Morgan Freeman (Le professeur Norman), Minsik Choi (Monsieur Jang), Analeigh Tipton (Caroline)