Dimanche 1er février 2026 à 21:10, France 2 diffusera "La petite", un film réalisé par Guillaume Nicloux, sorti en 2023, avec Fabrice Luchini dans le rôle principal, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Joseph (Fabrice Luchini) apprend brutalement que son fils, Joachim, et le compagnon de celui-ci sont décédés dans un accident d'avion. Alors qu'il est dévasté par le chagrin, il découvre que le couple attendait un enfant via une mère porteuse en Belgique.

Contre l'avis de ses proches et malgré les barrières juridiques, Joseph décide de partir à la recherche de la jeune femme qui porte l'enfant. Il voit en ce bébé le dernier lien physique avec son fils disparu, une promesse de vie au milieu du drame.

Il finit par retrouver Stavroula, une jeune Flamande au caractère bien trempé, qui porte l'enfant. La rencontre est d'abord tendue : elle est pragmatique et un peu brusque, tandis que lui est un grand-père anxieux et un peu envahissant.