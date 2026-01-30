Le film "Aviator" de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Cate Blanchett à revoir sur ARTE dimanche 1er février 2026

Dimanche 1er février 2026 à 21:00, Arte vous proposera de revoir "Aviator", un film de Martin Scorsese sorti en 2004 au cinéma avec Leonardo DiCaprio et Cate Blanchett.

L'histoire en quelques lignes...

Orphelin ayant hérité d'une fortune, le jeune Howard Hughes débarque à Hollywood avec la ferme intention de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Qu'importe le temps, les coûts et les obstacles qui se dressent sur son chemin : le budget record de Hells Angels, sa première superproduction déjà centrée sur l'aviation, le propulse au sommet de la gloire.

Le loser devient bientôt la coqueluche des médias ravis de ses excentricités, de ses records sportifs (Howard Hughes est l'aviateur le plus rapide du monde en 1935), mais aussi de ses conquêtes, dont les stars Katharine Hepburn ou Ava Gardner.

Mais la maladie et la folie accompagnent Howard au sommet – et le rongent inexorablement.

La folie des grandeurs

Doit-on chercher des ressemblances entre Martin Scorsese et Howard Hughes, deux figures du cinéma américain, toutes deux starifiées dès leur plus jeune âge et possédant le même appétit pour la démesure ?

À travers le personnage de ce magnat stakhanoviste, le réalisateur apporte à Aviator sa fascination pour la violence (inhérente, selon lui, à la société américaine) et rend un hommage appuyé aux grandes vedettes d'Hollywood tout comme aux films iconiques de cette période.

Leonardo DiCaprio – magnifiquement accompagné par le jazz vénéneux du compositeur Artie Shaw – livre une prestation inégalable sur l'obsession et la folie, au côté de Cate Blanchett, stupéfiante dans le rôle de Katharine Hepburn.