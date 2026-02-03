recherche
Le film "Polisse" de Maïwenn à revoir sur T18 jeudi 5 février 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 3 février 2026 181
Jeudi 5 février 2026 à 20:55, T18 vous proposera de revoir le film "Polisse" de Maïwenn, une immersion brute et bouleversante dans le quotidien de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) à Paris.

L'histoire en quelques lignes...

Les policiers de la brigade de protection des mineurs (BPM) de Paris luttent contre les innombrables sévices subis par des mineurs : traque de pédocriminels, appréhension de parents soupçonnés de maltraitance, suivi d'adolescents pickpockets, adolescents en dérive sexuelle, protection de mineurs sans domicile, mineurs victimes de viol, etc.

Plongés dans cet univers éprouvant, ces policiers très impliqués et soudés tentent de préserver leur vie privée et leur santé psychique.

Melissa, une jeune photographe est envoyée faire un reportage photo dans l'unité chargée des affaires de mœurs. Elle va croiser la route de Fred, un policier qui semble affecté par son travail et son quotidien.

Avec : Karin Viard, JoeyStarr, Marina Foïs, Nicolas Duvauchelle, Maïwenn, Karole Rocher, Emmanuelle Bercot, Frédéric Pierrot, Arnaud Henriet, Naidra Ayadi, Jeremie Elkaïm, Wladimir Yordanoff, Riccardo Scamarcio, Sandrine Kiberlain, Louis-Do de Lencquesaing, Audrey Lamy, Anthony Delon.
Publié dans Cinéma
Suivez nous...