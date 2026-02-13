recherche
Cinéma

"Skyscraper" avec Dwayne Johnson à revoir sur TF1 dimanche 15 février 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 13 février 2026 145
"Skyscraper" avec Dwayne Johnson à revoir sur TF1 dimanche 15 février 2026 (vidéo)

Dimanche 15 février 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir "Skyscraper", un film réalisé par Rawson Marshall Thurber, sorti en 2019, avec Dwayne Johnson.

L'histoire en quelques lignes...

Alors que le vétéran de l'armée américaine Will Sawyer était le chef du commando de libération d'otages du FBI, une opération a mal tourné, ce qui lui a coûté sa jambe gauche.

Dix ans plus tard, marié à la chirurgienne militaire Sarah et père de deux jumeaux, Georgia et Henry, il est désormais à la tête de sa petite entreprise de sécurité dans les gratte-ciels. Will et sa famille se rendent à Hong Kong pour décrocher un contrat auprès de Zhao Ming Zhi, le propriétaire chinois de la plus haute tour du monde.

Lorsque Will est accusé à tort d'avoir déclenché un incendie au 96e étage du vertigineux immeuble, celui qui est considéré comme un fugitif et un criminel par les autorités locales n'a que quelques heures pour prouver son innocence, trouver les vrais coupables, rétablir sa réputation, mais surtout sauver sa famille piégée dans le gratte-ciel en flammes.
Cinéma
Suivez nous...