"Open Range" de Kevin Costner à revoir sur France 3 vendredi 27 février 2026

Vendredi 27 février 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Open Range", un western américain réalisé par Kevin Costner et sorti en 2003.

L'histoire en quelques lignes...

En 1882, quatre cow-boys conduisent un troupeau de vaches et de chevaux à travers un immense paysage vallonné quand un orage éclate. La violence de la pluie les oblige à faire une pause prolongée.

Lorsque le temps se lève enfin, leur chef, Boss Spearman, envoie Mose Harrison à la ville la plus proche pour les réapprovisionner. Mais Mose tarde à revenir. Boss et Charley Waite, son bras droit taciturne, décident alors de partir à sa recherche, laissant le troupeau sous la garde de leur plus jeune recrue. Dès leur arrivée en ville, ils apprennent que leur compagnon a été mêlé à une bagarre et emprisonné par le shérif.

Très vite, la situation va dégénérer car le shérif est vendu à un gros propriétaire qui entend faire sa loi sur tout et tous.

Mais Boss et Charley ne sont pas du genre à se laisser faire.