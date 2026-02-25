recherche
"Retour à Howards End" avec Anthony Hopkins à revoir sur France 5 vendredi 27 février 2026

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 25 février 2026
"Retour à Howards End" avec Anthony Hopkins à revoir sur France 5 vendredi 27 février 2026

Vendredi 27 février 2026 à 21:05, France 5 rediffusera "Retour à Howards End", un film de James Ivory adapté du roman d'E.M. Forster, une fresque sociale fascinante sur l'Angleterre édouardienne du début du XXe siècle.

L'histoire en quelques lignes...

Dans l'Angleterre rigide du début du XXe siècle, le destin lie trois familles issues de milieux opposés.

Margaret et Helen Schlegel, des sœurs intellectuelles et idéalistes, font la connaissance des Wilcox, une famille de riches industriels pragmatiques menée par le patriarche Henry. Malgré leurs divergences philosophiques, Margaret se lie d'une amitié profonde avec Ruth Wilcox.

Avant de mourir, Ruth lègue secrètement sa demeure de campagne, Howards End, à Margaret. Cependant, la famille Wilcox, refusant de voir leur patrimoine échapper à leur contrôle, détruit le testament manuscrit.

L'intrigue se complexifie lorsque Margaret, ignorant la trahison dont elle a été victime, finit par épouser le veuf Henry Wilcox.

Pendant ce temps, sa sœur Helen s'émeut du sort de Leonard Bast, un modeste employé de bureau plongé dans la misère à cause d'un mauvais conseil financier d'Henry. Cette quête de justice sociale pousse Helen dans les bras de Leonard, entraînant une liaison scandaleuse qui ébranle les fondations des deux familles.

Avec : Helena Bonham Carter, Emma Thompson, Anthony Hopkins, Vanessa Redgrave et Prunella Scales.

