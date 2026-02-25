recherche
Cinéma

Le film "Bis" avec Kad Merad et Franck Dubosc à revoir sur M6 vendredi 27 février 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 25 février 2026 198
Le film "Bis" avec Kad Merad et Franck Dubosc à revoir sur M6 vendredi 27 février 2026

Vendredi 27 février 2026 à 21:10, M6 vous proposera de revoir "Bis", une comédie de Dominique Farrugia qui explore avec humour la nostalgie des années 80 et les regrets de l'âge adulte.

L'histoire en quelques lignes...

Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des années, chacun a pris un chemin très différent : d’un côté Éric, hédoniste sans attaches aux multiples conquêtes, et de l’autre Patrice, père de famille « monogame » à la vie bien rangée.

Après une soirée bien arrosée, les deux amis d’enfance se retrouvent propulsés en 1986 alors qu’ils n’ont que 17 ans. Ce retour dans le passé est l’occasion rêvée pour tenter de changer le cours de leur vie.

Que vont-ils faire de cette seconde chance ?

Avec : Kad Merad (Patrice Olesky), Franck Dubosc (Éric Drigeard), Alexandra Lamy (Caroline), Gérard Darmon (Le père d'Éric), Julien Boisselier (Le père de Patrice), Anne Girouard (La mère d'Éric), Éléonore Bernheim (La mère de Patrice), Antonin Chalon (Patrice adolescent), Fabian Wolfrom (Éric adolescent).
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les nouveaux coins secrets des naturistes&quot; dévoilés sur CSTAR vendredi 27 février 2026

"Les nouveaux coins secrets des naturistes" dévoilés sur CSTAR vendredi 27 février 2026

25 février 2026 - 12:04

Sur le même thème...

&quot;Un enfant disparait&quot; : fiction sur l'affaire Mirco en Allemagne, vendredi 27 février 2026 sur ARTE (vidéo)

"Un enfant disparait" : fiction sur l'affaire Mirco en Allemagne, vendredi 27 février 2026 sur ARTE (vidéo)

25 février 2026 - 11:45

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 26 février 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 26 février 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

24 février 2026 - 11:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...