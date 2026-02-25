Le film "Bis" avec Kad Merad et Franck Dubosc à revoir sur M6 vendredi 27 février 2026

Vendredi 27 février 2026 à 21:10, M6 vous proposera de revoir "Bis", une comédie de Dominique Farrugia qui explore avec humour la nostalgie des années 80 et les regrets de l'âge adulte.

L'histoire en quelques lignes...

Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des années, chacun a pris un chemin très différent : d’un côté Éric, hédoniste sans attaches aux multiples conquêtes, et de l’autre Patrice, père de famille « monogame » à la vie bien rangée.

Après une soirée bien arrosée, les deux amis d’enfance se retrouvent propulsés en 1986 alors qu’ils n’ont que 17 ans. Ce retour dans le passé est l’occasion rêvée pour tenter de changer le cours de leur vie.

Que vont-ils faire de cette seconde chance ?

Avec : Kad Merad (Patrice Olesky), Franck Dubosc (Éric Drigeard), Alexandra Lamy (Caroline), Gérard Darmon (Le père d'Éric), Julien Boisselier (Le père de Patrice), Anne Girouard (La mère d'Éric), Éléonore Bernheim (La mère de Patrice), Antonin Chalon (Patrice adolescent), Fabian Wolfrom (Éric adolescent).