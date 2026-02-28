recherche
Cinéma

"La fille au bracelet" avec Melissa Guers et Roschdy Zem sur France 3 lundi 2 mars 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 février 2026 199
"La fille au bracelet" avec Melissa Guers et Roschdy Zem sur France 3 lundi 2 mars 2026 (vidéo)

Lundi 2 mars 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "La fille au bracelet", un film de procès dramatique et psychologique réalisé par Stéphane Demoustier, sorti en 2019 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Le film s'ouvre sur une scène heureuse qui se passe sur une plage de l'Atlantique, en été : une famille de quatre personnes joue, quand soudain arrivent deux gendarmes qui emmènent la fille aînée âgée de seize ans, Lise Bataille. Celle-ci est accusée d'avoir poignardé et tué sa meilleure amie, Flora, au lendemain d'une fête donnée par celle-ci dans sa maison.

Par la suite, le film se concentre sur le procès en cour d'assises de Lise, qui se tient deux ans plus tard, après deux ans d'instruction que la jeune fille a passés d'abord en prison puis sous surveillance électronique, avec un bracelet attaché à une de ses chevilles.

Le spectateur ignore si elle est coupable ou innocente, et son opinion est amenée à évoluer au cours du passage des différents témoins à la barre.

Avec : Melissa Guers (Lise Bataille), Roschdy Zem (Bruno Bataille), Chiara Mastroianni (Céline Bataille), Annie Mercier (L'avocate de Lise), Anaïs Demoustier (L'avocate générale), Mikaël Halimi (Nathan), Carlo Ferrante (L'avocat des parties civiles), Pascal-Pierre Garbarini (Le Président du tribunal), Vincent Colombe (L'expert ADN), Paul Aïssaoui-Cuvelier (Jules Bataille), Anne Paulicevich (La mère de Flora), Jean-Louis Dupont (Le grand-père de Flora).
Dernière modification le samedi, 28 février 2026 12:04
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Un si grand soleil&quot;, les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 mars 2026 sur France 3

"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 mars 2026 sur France 3

28 février 2026 - 13:37

Sur le même thème...

&quot;Il faut tuer Birgitt Haas&quot; avec Philippe Noiret et Jean Rochefort à revoir sur Arte lundi 2 mars 2026

"Il faut tuer Birgitt Haas" avec Philippe Noiret et Jean Rochefort à revoir sur Arte lundi 2 mars 2026

28 février 2026 - 12:45

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 28 février 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 28 février 2026, les invités reçus par Léa Sa…

27 février 2026 - 18:29 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...