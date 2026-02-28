"La fille au bracelet" avec Melissa Guers et Roschdy Zem sur France 3 lundi 2 mars 2026 (vidéo)

Lundi 2 mars 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "La fille au bracelet", un film de procès dramatique et psychologique réalisé par Stéphane Demoustier, sorti en 2019 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Le film s'ouvre sur une scène heureuse qui se passe sur une plage de l'Atlantique, en été : une famille de quatre personnes joue, quand soudain arrivent deux gendarmes qui emmènent la fille aînée âgée de seize ans, Lise Bataille. Celle-ci est accusée d'avoir poignardé et tué sa meilleure amie, Flora, au lendemain d'une fête donnée par celle-ci dans sa maison.

Par la suite, le film se concentre sur le procès en cour d'assises de Lise, qui se tient deux ans plus tard, après deux ans d'instruction que la jeune fille a passés d'abord en prison puis sous surveillance électronique, avec un bracelet attaché à une de ses chevilles.

Le spectateur ignore si elle est coupable ou innocente, et son opinion est amenée à évoluer au cours du passage des différents témoins à la barre.

Avec : Melissa Guers (Lise Bataille), Roschdy Zem (Bruno Bataille), Chiara Mastroianni (Céline Bataille), Annie Mercier (L'avocate de Lise), Anaïs Demoustier (L'avocate générale), Mikaël Halimi (Nathan), Carlo Ferrante (L'avocat des parties civiles), Pascal-Pierre Garbarini (Le Président du tribunal), Vincent Colombe (L'expert ADN), Paul Aïssaoui-Cuvelier (Jules Bataille), Anne Paulicevich (La mère de Flora), Jean-Louis Dupont (Le grand-père de Flora).