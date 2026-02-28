recherche
"Il faut tuer Birgitt Haas" avec Philippe Noiret et Jean Rochefort à revoir sur Arte lundi 2 mars 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 février 2026 193
Lundi 2 mars 2026 à 20:55, Arte vous proposera de revoir "Il faut tuer Birgitt Haas" un film de Laurent Heynemann avec Philippe Noiret, Jean Rochefort et Lisa Kreuze.

L'histoire en quelques lignes..

En contrepartie d’un accord passé avec les services secrets allemands, Athanase, chef d’un service du contre-espionnage français, monte une opération pour liquider Birgitt Haas, une ex-activiste liée au terrorisme d’extrême gauche outre-Rhin.

Afin d’écarter les soupçons d’assassinat ciblé, Colonna, qui vient d’intégrer son équipe, propose de maquiller le meurtre en crime passionnel. Après avoir mis sur écoutes la ligne téléphonique de l’association Détresse assistance, il suggère le nom de Charles-Philippe Bauman, un chômeur sans grande personnalité et de surcroît dépressif depuis que sa femme l’a quitté.

Escomptant que Bauman tombe amoureux de Birgitt Haas, le groupe d’Athanase met en place les conditions de leur rencontre à Munich…

Thriller romantique

Après s’être confronté à la guerre d’Algérie avec La question, son premier film tiré du récit d’Henri Alleg dénonçant la torture, Laurent Heynemann adapte un roman de Guy Teisseire mettant en scène l’élimination de la figure féminine historique d’un groupe terroriste d’extrême gauche allemand – on pense bien sûr à Ulrike Meinhof, pilier avec Andreas Baader de la Fraction armée rouge, qui fut retrouvée pendue dans sa cellule.

Autour du duo vedette Jean Rochefort/Philippe Noiret, déjà réuni au milieu des années 1970 par Bertrand Tavernier dans L’horloger de Saint-Paul et Que la fête commence, Lisa Kreuzer, révélée par Wim Wenders dans Alice dans les villes, fait dérailler le thriller d’espionnage vers une histoire d’amour inattendue, une certaine forme de morale finissant par damer le pion aux manipulations échafaudées par les barbouzes des deux côtés du Rhin.

Publié dans Cinéma, Lundi
Suivez nous...