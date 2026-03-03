recherche
Cinéma

Le film "Nous, les Leroy"avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia sera diffusé sur TF1 le 22 mars 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 3 mars 2026 119
Le film "Nous, les Leroy"avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia sera diffusé sur TF1 le 22 mars 2026 (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, "Nous, les Leroy" une comédie dramatique réalisée par Florent Bernard, qui mêle habilement humour absurde et émotion familiale, sera diffusée sur TF1 dimanche 22 mars 2026 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Alors que leurs enfants s'apprêtent à quitter la maison, Sandrine Leroy demande le divorce.

Dans une opération de la dernière chance, aussi audacieuse qu'invraisemblable, son mari Christophe imagine un plan pour sauver son mariage : un road-trip nostalgique à travers les lieux marquants de leur vie de famille.

De l'endroit où ils se sont rencontrés à leurs premières vacances, il espère ainsi rallumer la flamme et prouver que leur mariage vaut la peine d'être sauvé.

Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Entre les souvenirs qui ne sont pas aussi idylliques que dans sa mémoire, les tensions avec les adolescents et les situations rocambolesques, ce road-trip se transforme en une suite de péripéties drôles et touchantes.

Avec : Charlotte Gainsbourg (Sandrine Leroy), José Garcia (Christophe Leroy), Lily Aubry (Loreleï Leroy), Hadrien Heaulmé (Bastien Leroy).
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Primes à venir
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les 12 coups de midi&quot; et Jean-Luc Reichmann se mobilisent pour le Sidaction du 23 au 29 mars 2026 sur TF1

"Les 12 coups de midi" et Jean-Luc Reichmann se mobilisent pour le Sidaction du 23 au 29 mars 2026 sur TF1

03 mars 2026 - 16:19

Sur le même thème...

&quot;À la vie !&quot; en tournage avec Muriel Robin et Julie de Bona pour TF1 en Occitanie

"À la vie !" en tournage avec Muriel Robin et Julie de Bona pour TF1 en Occitanie

03 mars 2026 - 15:59

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augu…

02 mars 2026 - 11:46 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...