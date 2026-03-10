recherche
"Darling" avec Marina Foïs et Guillaume Canet à revoir sur France 4 jeudi 12 mars 2026 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 10 mars 2026
"Darling" avec Marina Foïs et Guillaume Canet à revoir sur France 4 jeudi 12 mars 2026 (vidéo)

Jeudi 12 mars 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir "Darling", un film réalisé par Christine Carrière dans lequel Marina Foïs livre une performance bouleversante.

L'histoire en quelques lignes...

Catherine (Marina foïs), que son père surnommait affectueusement "Darling" quand elle était petite, a une existence marquée par la douleur et la résilience.

Darling grandit dans une ferme en Normandie. C’est une jeune femme un peu simple, pleine d'une énergie naïve et d'un besoin immense d'être aimée. Malheureusement, elle évolue dans un milieu rude où la tendresse n'existe pas et où elle subit l'indifférence, voire la cruauté de ses parents.

Elle croit trouver son salut en rencontrant Roméo (Guillaume Canet), un chauffeur routier. Elle l'aime passionnément, mais Roméo s'avère être un homme violent, alcoolique et destructeur. Le film dépeint alors le cycle infernal des violences conjugales : Darling reste, pardonne, espère, et sombre de plus en plus.

Malgré les coups, la perte de ses enfants (placés par les services sociaux) et les humiliations répétées, Darling refuse de se laisser briser totalement. Elle possède une forme de "folie" lumineuse et une résistance physique et mentale hors du commun.

Le film suit son long chemin de croix pour tenter de garder sa dignité.
