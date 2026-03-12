"Pas son genre" avec Émilie Dequenne à revoir sur France 4 samedi 14 mars 2026 (vidéo)

Samedi 14 mars 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Pas son genre" réalisé par Lucas Belvaux et adapté du roman de Philippe Vilain, une exploration à la fois tendre et cruelle des barrières sociales à travers une histoire d'amour.

L'histoire en quelques lignes...

Clément, un jeune professeur de philosophie parisien et auteur d'un essai sur Proust, est muté pour un an à Arras. Habitué à l'effervescence intellectuelle et au chic de la capitale, il vit ce déplacement comme un exil dans une ville qu'il juge terne et provinciale.

Il rencontre alors Jennifer, une coiffeuse locale, mère célibataire, qui pétille d'énergie. Elle aime les romans de gare, les magazines people et les soirées karaoké avec ses copines. Tout les oppose : leur langage, leurs centres d'intérêt et leur milieu social. Pourtant, une liaison amoureuse naît entre eux.

Avec : Émilie Dequenne, Loïc Corbery, Sandra Nkaké...