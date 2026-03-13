"Raid dingue" avec Alice Pol & Dany Boon à revoir sur TF1 dimanche 15 mars 2026 (vidéo)

Dimanche 15 mars 2026 à 21:15, TF1 vous proposera de revoir "Raid dingue" un film franco-belge réalisé par Dany Boon, sorti en 2017 au cinéma, qui joue sur le contraste entre la maladresse extrême et l'élite policière.

L'histoire en quelques lignes...

Johanna Pasquali est une jeune femme qui n'a qu'un seul rêve dans la vie : intégrer le RAID, au grand désespoir de sa famille. Jusqu'à présent policière dans un commissariat, elle tente une nouvelle inscription au RAID, mais échoue, à la grande satisfaction (cachée) de son fiancé un peu falot, de sa future belle-mère (épouse du leader européen du pneumatique) et de son propre père Jacques Pasquali, ministre de l'Intérieur. Il faut dire que malgré son côté courageux et sans peur, elle est très gênante et maladroite.

Jacques Pasquali décide de la faire entrer malgré tout au RAID en tant que stagiaire pour les futures recrues, mais il y met une condition qui doit rester secrète : sa fille doit être dégoûtée et ne plus avoir envie d'intégrer le RAID. Johanna et les hommes du groupe de stagiaires sont sous la responsabilité d'Eugène Froissard (dit Poissard car portant la poisse à ses collègues ces derniers temps), homme taciturne, misogyne accompli, renfermé, traversant une période de poisse depuis que sa femme l'a quitté pour son frère.

Froissard voit très mal une femme dans l'enceinte du RAID. Il va alors forcer le stage et tout tenter afin de trouver n'importe quel prétexte pour faire partir Johanna. Malheureusement pour lui et pour Jacques Pasquali, Johanna va finalement être l'une des nouvelles recrues. Mais Eugène va devoir oublier son machisme pour stopper une série d'attaques qui menacent dangereusement le président de la République, ses ministres et ses homologues des pays de l’Est.

Avec : Alice Pol, Dany Boon, Florent Peyre, Michel Blanc et Anne Marivin.