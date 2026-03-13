recherche
Inédit, le film "Week-ends" avec Karin Viard diffusé sur France 4 dimanche 15 mars 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 13 mars 2026 150
Inédit, le film "Week-ends" avec Karin Viard diffusé sur France 4 dimanche 15 mars 2026 (vidéo)

Dimanche 15 mars 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Week-ends", un film réalisé par Anne Villacèque, une chronique subtile et mélancolique sur l'usure du temps, l'amitié et la fragilité du couple.

L'histoire en quelques lignes...

L'histoire suit deux couples d'amis de longue date, Sylvette et Ulrich d'un côté, et Christine et Jean de l'autre. Ils passent tous leurs week-ends dans leurs résidences secondaires respectives, deux maisons voisines situées dans la campagne normande.

Leur quotidien est rythmé par une routine rassurante : jardinage, apéritifs, dîners partagés et discussions légères. C'est un portrait de la vie bourgeoise tranquille, jusqu'au jour où l'équilibre bascule.

Tout change lorsque Jean décide de quitter Christine brusquement. Ce départ n'est pas seulement un séisme pour Christine, il agit comme un révélateur pour le second couple.

Un huis clos champêtre où le silence pèse soudain plus lourd que les souvenirs...
Suivez nous...