Cinéma

"Blood Diamond" avec Leonardo DiCaprio à revoir sur Arte dimanche 15 mars 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 13 mars 2026 85
"Blood Diamond" avec Leonardo DiCaprio à revoir sur Arte dimanche 15 mars 2026 (vidéo)

Dimanche 15 mars 2026 à 21:00, Arte rediffusera "Blood Diamond" un film d'Edward Zwick qui dénonce avec brio la cupidité de l’Occident dans un film d’action hollywoodien avec Leonardo DiCaprio.

L'histoire en quelques lignes...

1999, en Sierra Leone. Tombé aux mains du Front révolutionnaire uni, qui met le pays à feu et à sang, Solomon, un pêcheur, est parvenu à cacher à ses geôliers un diamant exceptionnel, découvert sur le site minier où ils le forcent à travailler, avant de s’échapper.

Ayant eu vent de ce trésor, le mercenaire Danny Archer retrouve Solomon et lui propose, en échange de la pierre précieuse, de l’aider à libérer Dia, son jeune fils enrôlé comme enfant-soldat.

Pour rejoindre la zone dangereuse où le garçon est retenu, il lui faut obtenir de Maddy Bowen, une journaliste américaine, l’autorisation de se mêler avec Solomon à un convoi organisé pour la presse. Afin de la convaincre, il lui révèle comment le grand diamantaire d’Anvers pour lequel il travaille s’y prend pour contourner l'embargo international sur les diamants de Sierra Leone. Maddy accepte…

Trafic mortel

Entre la barbarie des uns (les rebelles) et la cupidité des autres (les Occidentaux), Edward Zwick dénonce le trafic de diamants qui servit à financer l’achat des armes ayant nourri l’effroyable guerre civile au Sierra Leone entre 1991 et 2002.

Un film aux scènes d’action hollywoodiennes, mené par un Leonardo DiCaprio plus séducteur et baroudeur que jamais.
Suivez nous...