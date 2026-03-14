"Les noces rouges" de Claude Chabrol à revoir sur Arte lundi 16 mars 2026

À travers une histoire d'adultère inspirée d'un fait divers, Claude Chabrol cible une nouvelle fois la notabilité de province dans un conte noir et tragique. Un film à revoir sur Arte lundi 16 mars 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Dans une commune des bords de Loire, Pierre, conseiller municipal, vit aux côtés de sa femme, Clotilde. Pierre trompe son épouse avec Lucienne, la femme de Paul, le riche député maire de la ville.

Pour vivre mieux leur amour, Pierre et Lucienne décident de tuer leurs conjoints. Ils maquillent les assassinats en accidents et réussissent ainsi à ne pas être inquiétés par la police.

Très vite, une rumeur court dans la ville. On accuse de plus en plus ouvertement Lucienne d'être une meurtrière. Pour mettre fin à ces soupçons, sa fille demande que l'enquête soit rouverte...

Amants maudits

"Je suis parti d'un fait divers, explique Claude Chabrol, l'affaire des ‘amants maudits de Bourganeuf’. C'était en gros Le facteur sonne toujours deux fois, le roman de James Cain. Ce qui, pour moi, était fort dans ce fait divers, c'était la manière dont le fils, voulant laver sa mère de tout soupçon, l'amenait en fin de compte à sa perte. Et aussi comment les amants avaient perdu leur liberté en voulant précisément la conquérir."

Chabrol donne également une couleur politique au tableau, situant l'intrigue dans le marigot d'une mairie de province, ainsi qu'un érotisme assez cru, dans la manière dont il filme l'attraction qui aimante les deux amants.

Boudé lors de sa sortie, peut-être parce qu'il semblait répéter les mêmes motifs que les cinq autres films que le cinéaste venait de tourner avec Stéphane Audran (ici remarquablement accompagnée par Michel Piccoli), Les noces rouges mérite pourtant d'être redécouvert, notamment pour sa peinture très charnelle de la fatalité.