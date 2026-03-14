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"La vérité si je mens ! 2" de Thomas Gilou à revoir sur Gulli lundi 16 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 14 mars 2026 177
"La vérité si je mens ! 2" de Thomas Gilou à revoir sur Gulli lundi 16 mars 2026

Lundi 16 mars 2026 à 21:05, Gulli vous proposera de revoir "La vérité si je mens ! 2" le second volet de Thomas Gilou qui propulse notre bande de potes du Sentier dans une aventure à l'échelle industrielle.

L'histoire en quelques lignes...

Dans le quartier du Sentier, Eddie, Dov et Yvan sont confrontés aux procédés expéditifs de leur nouveau client, Eurodiscount, une chaîne d'hypermarchés.

Karine, lasse des turpitudes de son époux volage, chasse Dov du foyer.

La bande de copains se disloque : Dov et Patrick partent tenter leur chance sous le soleil de Californie tandis qu'Eddie et Yvan font les marchés. Serge, devenu livreur, noue une idylle avec Chochana Boutboul, une jeune fille de bonne famille à qui il fait croire qu'il est très fortuné.

C'est alors qu'Eddie découvre que sa faillite dépasse le simple échec commercial et qu'il a été victime d'une escroquerie. Il décide alors de se venger et conçoit un plan qui va mobiliser tous ses amis...

Avec : Richard Anconina (Eddie Vuibert), José Garcia (Serge Benamou), Gad Elmaleh (Dov Mimran), Bruno Solo (Yvan Touati), Gilbert Melki (Patrick Abitbol), Daniel Prévost (Vierhouten), Amira Casar (Sandra Benzakem), Aure Atika (Karine Benchetrit), Elisa Tovati (Chochana Boutboul), Enrico Macias (Maurice Boutboul).

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