recherche
Cinéma

Le film "Victoria" de Justine Triet avec Virginie Efira à revoir sur France 5 vendredi 20 mars 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 18 mars 2026 109
Le film "Victoria" de Justine Triet avec Virginie Efira à revoir sur France 5 vendredi 20 mars 2026

Vendredi 20 mars 2026 à 21:05, France 5 vous proposera de revoir "Victoria", un film de Justine Triet qui mélange habilement le chaos de la vie privée avec celui de la vie professionnelle.

L'histoire en quelques lignes...

Victoria Spick, avocate pénaliste et célibataire, débarque à un mariage et y retrouve trois hommes : David, le père de ses filles, Vincent, un ami et Sam, un ex dealer qu'elle avait sorti d'affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la victime.

Victoria va faire l'expérience de ses limites en acceptant la défense de son ami dans un procès qui semble plus absurde que réaliste.

De son côté, Sam s'impose chez Victoria, reconverti en jeune homme au pair et apprenti avocat.

Quant à son ex, David, il remporte un vif succès avec son blog dans lequel il expose un portrait peu flatteur de l'avocate. Contrainte de l'attaquer en justice, Victoria va jongler entre ces deux procès, son initiation aux comportements animaliers et la redécouverte de son propre désir.

Avec : Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud.
Dernière modification le mercredi, 18 mars 2026 10:44
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Pékin Express&quot; vendredi 20 mars 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats sur la 3ème étape (vidéo)

"Pékin Express" vendredi 20 mars 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats sur la 3ème étape (vidéo)

18 mars 2026 - 10:46

Sur le même thème...

Hommage à Bruno Salomone sur France 2 vendredi 20 mars 2026 avec deux épisodes de &quot;Fais pas ci, fais pas ça&quot;

Hommage à Bruno Salomone sur France 2 vendredi 20 mars 2026 avec deux épisodes de "Fais pas ci, fais pas ça"

18 mars 2026 - 09:45

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 18 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 18 mars 2026, les invités reçus par Aug…

16 mars 2026 - 11:15 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...