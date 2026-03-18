Le film "Victoria" de Justine Triet avec Virginie Efira à revoir sur France 5 vendredi 20 mars 2026

Vendredi 20 mars 2026 à 21:05, France 5 vous proposera de revoir "Victoria", un film de Justine Triet qui mélange habilement le chaos de la vie privée avec celui de la vie professionnelle.

L'histoire en quelques lignes...

Victoria Spick, avocate pénaliste et célibataire, débarque à un mariage et y retrouve trois hommes : David, le père de ses filles, Vincent, un ami et Sam, un ex dealer qu'elle avait sorti d'affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la victime.

Victoria va faire l'expérience de ses limites en acceptant la défense de son ami dans un procès qui semble plus absurde que réaliste.

De son côté, Sam s'impose chez Victoria, reconverti en jeune homme au pair et apprenti avocat.

Quant à son ex, David, il remporte un vif succès avec son blog dans lequel il expose un portrait peu flatteur de l'avocate. Contrainte de l'attaquer en justice, Victoria va jongler entre ces deux procès, son initiation aux comportements animaliers et la redécouverte de son propre désir.

Avec : Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud.