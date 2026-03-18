Le film "Super Mario Bros" sera diffusé sur TF1 dimanche 5 avril 2026 (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, le film "Super Mario Bros" réalisé par Aaron Horvath, Michael Jelenic et Pierre Leduc sera diffusé sur TF1 dimanche 5 avril 2026 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Mario et Luigi sont deux frères plombiers sans histoires. Mais lorsqu'une inondation menace d'engloutir leur ville, ces derniers ne peuvent s'empêcher d'intervenir.

Au cours de leur tentative, ils se retrouvent aspirés dans un mystérieux tunnel et finissent par être séparés.

Alors que Luigi est fait prisonnier par le terrible Bowser, Mario atterrit au Royaume Champignon et s'allie à la princesse Peach pour combattre leur ennemi commun...

Avec les voix VO de Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Princesse Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong).

Avec les voix françaises de Pierre Tessier (Mario), Jérémie Covillault (Bowser), Audrey Sourdive (Princesse Peach), Benoît Du Pac (Luigi), Xavier Fagnon (Donkey Kong).