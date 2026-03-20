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"Nous, les Leroy"avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia sur TF1 dimanche 22 mars 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 20 mars 2026 162
"Nous, les Leroy"avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia sur TF1 dimanche 22 mars 2026 (vidéo)

Dimanche 22 mars 2026 à 21:10, TF1 diffusera "Nous, les Leroy" une comédie dramatique réalisée par Florent Bernard, qui mêle habilement humour absurde et émotion familiale, inédite en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Alors que leurs enfants s'apprêtent à quitter la maison, Sandrine Leroy demande le divorce.

Dans une opération de la dernière chance, aussi audacieuse qu'invraisemblable, son mari Christophe imagine un plan pour sauver son mariage : un road-trip nostalgique à travers les lieux marquants de leur vie de famille.

De l'endroit où ils se sont rencontrés à leurs premières vacances, il espère ainsi rallumer la flamme et prouver que leur mariage vaut la peine d'être sauvé.

Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Entre les souvenirs qui ne sont pas aussi idylliques que dans sa mémoire, les tensions avec les adolescents et les situations rocambolesques, ce road-trip se transforme en une suite de péripéties drôles et touchantes.

Avec : Charlotte Gainsbourg (Sandrine Leroy), José Garcia (Christophe Leroy), Lily Aubry (Loreleï Leroy), Hadrien Heaulmé (Bastien Leroy).
Dernière modification le vendredi, 20 mars 2026 09:50
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