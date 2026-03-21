Hommage à Isabelle Mergault sur France 3 avec la diffusion de "Je vous trouve très beau" lundi soir (vidéo)

Lundi 23 mars 2026 à 21:10, France 3 rendra hommage à Isabelle Mergault avec la rediffusion de son film "Je vous trouve très beau", une comédie dramatique pleine de tendresse et d'humour, sortie en 2006, qui marque ses débuts de réalisatrice.

L'histoire en quelques lignes...

Aymé (Michel Blanc) est un agriculteur grincheux et taciturne vivant dans une ferme isolée. Lorsqu'il perd soudainement sa femme dans un accident domestique, il ne se retrouve pas tant dévasté par le chagrin que par la charge de travail. Accablé par les tâches ménagères et l'entretien de la ferme, il réalise qu'il a besoin d'une nouvelle compagne au plus vite.

Réalisant que les femmes de son village ne se bousculent pas, il se tourne vers une agence matrimoniale qui l'envoie en Roumanie. Là-bas, il rencontre plusieurs jeunes femmes désireuses de quitter la misère de leur pays. Il finit par choisir Elena (Medeea Marinescu).

Ce n'est pas un coup de foudre : Aymé cherche une "paire de bras" efficace, tandis qu'Elena cherche une vie meilleure pour elle et sa petite fille qu'elle laisse temporairement derrière elle.