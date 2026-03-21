"Razzia sur la chnouf" avec Lino Ventura et Jean Gabin à revoir sur Arte lundi 23 mars 2026

Lundi 23 mars 2026 à 20:55, Arte vous proposera revoir "Razzia sur la chnouf" avec Lino Ventura et Jean Gabin dans un excellent film noir, au cœur du milieu parisien de la drogue.

L'histoire en quelques lignes...

Venu des États-Unis pour restructurer le réseau de la drogue parisienne, Henri Ferré, dit "le Nantais", rencontre le caïd Paul Liski. Celui-ci met à sa disposition un bar qui lui servira de couverture.

Aidé par deux tueurs, Bibi et le Catalan, le Nantais demande alors à rencontrer tous les responsables de l’organisation, depuis Birot, le chimiste qui prépare la chnouf (l’héroïne), jusqu’aux propriétaires chinois des fumeries clandestines d'opium.

Touchez pas à la chnouf

Dans la lignée de Touchez pas au grisbi de Jacques Becker, Razzia sur la chnouf est un excellent film de gangsters où rien ne manque – atmosphères nocturnes et gueules de truands.

Lino Ventura et Albert Rémy sont remarquables en tueurs sadiques, Armontel convaincant en chimiste besogneux, Dalio veule à souhait. Quant à Gabin, il est parfait dans son rôle (à double fond) de parrain vieillissant, inauguré chez Becker…

Le film montre sans détour les effets de l’héroïne sur ceux qui en consomment, ce qui, à l’époque, était du jamais vu à l’écran.

Scandalisée par cet "étalage des tares de notre société", la critique s’insurgea de voir "tant de crimes et de vices complaisamment décrits", tandis que le public se passionnait pour cet aspect documentaire.