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"La vérité si je mens ! 3" à revoir sur Gulli lundi 23 mars 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 21 mars 2026 195
"La vérité si je mens ! 3" à revoir sur Gulli lundi 23 mars 2026 (vidéo)

Lundi 23 mars 2026 à 21:05, Gulli rediffusera "La vérité si je mens ! 3", sorti en 2012, où l'on retrouve la célèbre bande du Sentier pour de nouvelles aventures et quelques galères...

L'histoire en quelques lignes...

Eddie, Dov, Yvan et les autres ont migré du Sentier moribond à la banlieue florissante d'Aubervilliers, là où les vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à de jeunes grossistes chinois courageux et dynamiques… La petite bande est toujours aussi soudée et la vie suit son cours au gré des petits évènements familiaux et des affaires.

Eddie Vuibert et ses associés découvrent que le marché est désormais dominé par des importateurs chinois aux méthodes redoutables. Après avoir été victimes d'une contrefaçon massive qui menace de couler leur entreprise, ils décident de contre-attaquer.

Pour comprendre comment leurs concurrents fonctionnent et récupérer leur argent, la bande s'envole pour Shanghai.

Patrick Abitbol, de son côté, tombe amoureux d'une mystérieuse femme d'affaires chinoise qui n'est pas forcément ce qu'elle prétend être.

Avec : Richard Anconina (Eddie Vuibert), José Garcia (Serge Benamou), Bruno Solo (Yvan Touati), Vincent Elbaz (Dov Mimran), Gilbert Melki (Patrick Abitbol), Aure Atika (Karine Mimran), Amira Casar (Sandra Vuibert), Léa Drucker (Muriel Salomon), Elisa Tovati (Chochona Boutboul), Enrico Macias (Maurice Boutboul).
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