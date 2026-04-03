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"La chambre des merveilles" avec Alexandra Lamy sur W9 dimanche 5 avril 2025 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 3 avril 2026 708
"La chambre des merveilles" avec Alexandra Lamy sur W9 dimanche 5 avril 2025 (vidéo)

Dimanche 5 avril 2026 à 21:10, W9 rediffusera "La chambre des merveilles", un film réalisé par Lisa Azuelos, sorti en 2023. Ce film est l'adaptation du premier roman de Julien Sandrel paru en 2018.

L'histoire en quelques lignes...

Thelma est une maman célibataire obnubilée par son travail dans une entreprise de cosmétiques.

Un jour, alors qu'elle se promène avec Louis, son fils, elle reçoit un énième coup de fil professionnel, ce qui a le don d'exaspérer Louis, qui s'éloigne avec son skateboard. Ces quelques secondes d'inattention suffisent pour que Louis soit percuté par un véhicule. Il est transporté à l'hôpital dans un état grave.

Thelma retrouve alors dans les affaires de son fils un journal qu'il nomme son "carnet des merveilles", rempli d'actions qu'il souhaiterait accomplir dans l'avenir. Thelma se met alors en tête d'accomplir elle-même ces actions pour qu'il les vive par son intermédiaire. 

En accomplissant à 40 ans les rêves d’un ado, Thelma va vivre un voyage incroyable qui l’emmènera bien plus loin que ce qu’elle imaginait…

Avec : Alexandra Lamy (Thelma), Muriel Robin (Odette), Hugo Questel (Louis), Xavier Lacaille (Étienne), Martine Schambacher (Nadège).
Dernière modification le vendredi, 03 avril 2026 10:58
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