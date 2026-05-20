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"La folie du camping-car : des vacances pas comme les autres" sur RMC Story jeudi 21 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 20 mai 2026 209
"La folie du camping-car : des vacances pas comme les autres" sur RMC Story jeudi 21 mai 2026

Jeudi 21 mai 2026 à 21:10, RMC Story diffusera le 16ème épisode de la série documentaire "La folie du camping-car : des vacances pas comme les autres".

C'est la nouvelle star de nos routes, le compagnon de nos vacances. Le camping-car incarne la liberté et le voyage itinérant, avec la possibilité de s'arrêter au gré des paysages et des couchers de soleil.

Chaque année, plus de 100 000 véhicules sont vendus et près d'1,5 million de Français choisissent ces escapades en maisons roulantes. Il faut compter environ 60 000 euros pour un modèle neuf, mais il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Dans la famille des camping-caristes, on retrouve les traditionnels, les adeptes de combis et de vans, et les amateurs de démesure.

Épisode 16

Camping-car, van, fourgon, ou encore bus aménagés, les Français n’ont jamais autant plébiscité les vacances itinérantes.

Parmi eux, Sabrina, Yohan et leurs 3 filles. Cette famille du sud-ouest de la France aime faire dans la démesure. Pendant deux ans, ils ont aménagé ce car scolaire pour le transformer en maison roulante. Au programme, un voyage d’une année en Europe.

Vivre des instants magiques, hors du temps, et découvrir des horizons lointains, c’est l’objectif de Rachida et Sala. Avec leurs 3 enfants, ils ont investi dans un camping-car flambant neuf. Cet été, ils ont décidé de découvrir le Lot en se laissant porter par leurs envies

Du plus gros au plus petit, les camping-cars offrent toutes les tailles. Léa et Lucas, ont, eux, opté pour une configuration plus ergonomique et moins chère. Ils ont aménagé un fourgon pour voyager dans toute la France. Après 3 mois de travail dans ce camping, le couple prend la route pour retrouver leurs amis au Vanlife fest, un festival de passionnés. L'occasion de découvrir de nouveaux modèles et des idées d'aménagements.

Enfin, Angélique et Tyfaine ont également succombé aux charmes de ces véhicules plus compact et passe partout. Depuis 1 an, le couple a aménagé ce van pour le transformer en petit nid douillet. Au programme de cet été, la découverte de l’Espagne et de l'Italie.

Découvrez les vacances les plus insolites en itinérance, qu’elles soient en van aménagé, en camping-car classique ou en véhicule insolite… et comment certains d’entre-nous réalisent leur rêve… de liberté…

Dernière modification le mercredi, 20 mai 2026 10:59
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