Inédit, "Karaoké" avec Michèle Laroque et Claudia Tagbo sur TF1 lundi 6 avril 2026 (vidéo)

Lundi 6 avril 2026 à 21:10, TF1 diffusera le film "Karaoké", sorti en 2024 et réalisé par Stéphane Ben Lahcene, une comédie sociale française qui joue sur le contraste entre deux mondes que tout oppose.

L'histoire en quelques lignes...

Bénédicte (Michèle Laroque) est une célèbre chanteuse d'opéra dont la carrière s'effondre brutalement après une soirée d'excès qui finit en scandale médiatique. Ruinée et rejetée par le milieu lyrique, elle n'a d'autre choix que de quitter son luxueux quotidien parisien.

Elle croise alors la route de Fatou (Claudia Tagbo), une femme de ménage passionnée de karaoké et dotée d'un optimisme à toute épreuve. Fatou a un rêve : participer au grand championnat de France de karaoké.

D'abord réticente et un peu méprisante, Bénédicte finit par accepter d'aider Fatou à perfectionner sa technique vocale. En retour, Fatou va lui réapprendre le plaisir de chanter sans la pression du jugement social et de la perfection technique.