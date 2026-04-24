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"Fast & Furious : Hobbs and Shaw" à revoir sur TF1 dimanche 26 avril 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 avril 2026 190
"Fast & Furious : Hobbs and Shaw" à revoir sur TF1 dimanche 26 avril 2026 (vidéo)

Dimanche 26 avril 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir "Fast & Furious : Hobbs & Shaw", un film réalisé en 2019 par David Leitch avec Dwayne Johnson et Jason Statham.

L'histoire en quelques lignes...

À Londres, Hattie Shaw et son équipe d'agents du MI6 tentent de récupérer un supervirus programmable nommé Snowflake ("Flocon de Neige") de l'organisation terroriste Étéon. Brixton Lore, un membre d'Étéon opérant avec des implants cybernétiques qui lui permettent de réaliser des exploits surhumains, arrive et tue tous les agents sauf Hattie, qui s'injecte Snowflake avant de s'échapper. Brixton fait accuser Hattie d'avoir tué son équipe et volé Snowflake, la forçant à s'enfuir.

Luke Hobbs et Deckard Shaw, le frère de Hattie, vivent leurs routines quotidiennes lorsqu'ils sont chacun informés de la disparition du virus et sont conviés à une rencontre aux locaux de la CIA à Londres.

Malheureusement, la réunion est de courte durée, les deux hommes s’échangeant des insultes et refusant de travailler ensemble. Deckard quitte ensuite les lieux et se rend chez sa sœur pour obtenir des informations, tandis que Hobbs parvient à trouver Hattie et, après une brève bagarre, à l'amener au bureau de la CIA. Mais le bâtiment est ensuite attaqué et Hattie est capturée par Brixton, que Deckard reconnaît comme un ancien collègue devenu ennemi qu'il croyait avoir tué par balle.

Hobbs et Deckard partent à leur poursuite et sauvent Hattie dans les rues de Londres, réussissant à échapper à Brixton qui tombe de sa moto et s'écrase contre un bus. Cependant, Brixton les fait passer tous les trois pour des traîtres par l'intermédiaire des médias mondiaux et lance le monde à leur recherche.
Dernière modification le vendredi, 24 avril 2026 11:21
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