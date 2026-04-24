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"La Liste de Schindler" à revoir sur Arte dimanche 26 avril 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 avril 2026 162
"La Liste de Schindler" à revoir sur Arte dimanche 26 avril 2026 (vidéo)

Dimanche 26 avril 2026 à 21:00, Arte rediffusera "La Liste de Schindler", une fresque signée Spielberg célébrée autant que contestée pour son traitement hollywoodien de la Shoah.

Réalisé par Steven Spielberg, le film se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, plus précisément durant l'Holocauste. Les Nazis persécutent et assassinent systématiquement les Juifs à travers l'Europe. En Pologne, ils sont regroupés dans des ghettos avant d'être envoyés dans des camps de concentration et d'extermination.

L'histoire en quelques lignes...

À Cracovie, durant la Seconde Guerre mondiale, les soldats allemands forcent les juifs à être parqués dans le ghetto de Cracovie.

Oskar Schindler est un industriel allemand, membre du parti nazi. Ne pensant tout d'abord qu'à son profit, il corrompt des membres de la Wehrmacht et des officiers SS pour acquérir une usine de métal émaillé. Dès lors, pour l'aider dans la direction de son entreprise, il engage un comptable juif, Itzhak Stern. Celui-ci est par ailleurs un représentant local de la communauté juive et a des contacts parmi le marché noir et la communauté juive des affaires.

Stern aide alors Schindler à trouver des financements pour lancer son entreprise. Schindler entretient des relations amicales avec les nazis, profite de sa fortune, de son statut de « Herr Direktor » et a Stern comme bras droit. Il emploie une main d'œuvre juive bon marché dans son usine.

De son côté, Stern convainc Schindler d'engager le plus possible d'employés essentiels à l'effort de guerre allemand : ainsi, celui-ci les sauve de la déportation dans les camps de concentration ou d'une exécution sommaire.

Avec Liam Neeson, Ben Kingsley et Ralph Fiennes dans les rôles principaux.

"La Liste de Schindler" est un film poignant et bouleversant qui a marqué l'histoire du cinéma. Il a remporté de nombreux prix, dont sept Oscars, et est considéré comme une œuvre majeure sur l'Holocauste.
Dernière modification le vendredi, 24 avril 2026 12:16
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