"La fine fleur" avec Catherine Frot à revoir sur France 3 lundi 27 avril 2026 (vidéo)

Lundi 27 avril 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "La fine fleur" une comédie dramatique française réalisée par Pierre Pinaud qui mêle avec douceur le monde de l'horticulture et celui de la réinsertion sociale.

L'histoire en quelques lignes...

Eve Vernet (Catherine Frot) est l'une des plus grandes créatrices de roses au monde. Cependant, son entreprise familiale, les Roses Vernet, est au bord de la faillite. Elle refuse de céder à la pression de son principal concurrent, Lamarzelle, un géant industriel qui souhaite racheter son domaine et son savoir-faire.

Pour tenter de sauver l'exploitation, sa fidèle secrétaire, Véra, engage trois employés en contrat d'insertion sociale : Samir, Nadège et Fred. Le problème ? Ils n'y connaissent absolument rien aux fleurs et n'ont aucune expérience en jardinage.

Pour créer la rose parfaite qui sauvera l'entreprise lors d'un concours prestigieux, Eve a besoin d'une variété rare possédée par Lamarzelle. Elle entraîne alors ses trois recrues dans une mission d'infiltration pour "emprunter" un plant de rose.

Avec : Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed, Olivia Côte, Marie Petiot, Vincent Dedienne, Serpentine Teyssier, Pasquale d'Inca.