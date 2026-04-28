"Corporate" avec Céline Sallette & Lambert Wilson sur France 4 jeudi 30 avril 2026 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Brillante responsable des ressources humaines dans un groupe agroalimentaire, Émilie Tesson-Hansen (Céline Sallette) n'a pas d'état d'âme.
Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est ouverte. En première ligne, la jeune femme doit faire face à la pression de l'inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie, qui menace de se retourner contre elle.
Alors qu'elle tente de s'éviter la prison, Émilie est bien décidée à sauver sa peau. Jusqu'où restera-t-elle corporate ?
Avec : Céline Sallette, Lambert Wilson, Violaine Fumeau, Stéphane De Groodt.