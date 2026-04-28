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"Corporate" avec Céline Sallette & Lambert Wilson sur France 4 jeudi 30 avril 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 28 avril 2026 142
"Corporate" avec Céline Sallette & Lambert Wilson sur France 4 jeudi 30 avril 2026 (vidéo)

Jeudi 30 avril 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir "Corporate" un film de Nicolas Silhol qui aborde le harcèlement en entreprise de façon impitoyable. Un thriller remarquable.

L'histoire en quelques lignes...

Brillante responsable des ressources humaines dans un groupe agroalimentaire, Émilie Tesson-Hansen (Céline Sallette) n'a pas d'état d'âme.

Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est ouverte. En première ligne, la jeune femme doit faire face à la pression de l'inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie, qui menace de se retourner contre elle.

Alors qu'elle tente de s'éviter la prison, Émilie est bien décidée à sauver sa peau. Jusqu'où restera-t-elle corporate ?

Avec : Céline Sallette, Lambert Wilson, Violaine Fumeau, Stéphane De Groodt.
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