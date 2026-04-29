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Le film "Et la fête continue !" de Robert Guédiguian diffusé sur France 5 vendredi 1er mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 avril 2026 238
Le film "Et la fête continue !" de Robert Guédiguian diffusé sur France 5 vendredi 1er mai 2026 (vidéo)

Vendredi 1er mai 2026 à 21:05, France 5 diffusera "Et la fête continue !", une œuvre solaire et engagée réalisée par le cinéaste marseillais Robert Guédiguian qui réunit sa "troupe" d'acteurs fétiches pour une chronique sociale empreinte d'humanité.

L'histoire en quelques lignes...

À Marseille, dans le quartier populaire de l’Estaque, Rosa, une infirmière à la retraite, est très investie dans la vie politique locale et dévouée à sa famille. Alors qu'elle approche de la soixantaine, Rosa commence à douter de l'utilité de son combat politique, épuisée par les divisions de la gauche.

Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Henri, le père de la petite amie de son fils. Pour la première fois, cette femme qui a passé sa vie à s'occuper des autres s'autorise à vivre une histoire d'amour personnelle.

Pendant ce temps, Alice, la fille d'Henri et petite amie de Sarkis, le fils de Rosa, se bat au côté des habitants de la rue d'Aubagne, endeuillés par l'effondrement de deux immeubles vétustes...

Avec : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Lola Naymark, Robinson Stévenin, Gérard Meylan, Grégoire Leprince-Ringuet, Alice Da Luz Gomes.
Dernière modification le mercredi, 29 avril 2026 12:27
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