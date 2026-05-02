"Le plus escroc des deux" avec Steve Martin & Michael Caine à revoir sur Arte lundi 4 mai 2026

Sur la Côte d’Azur, un arnaqueur de première classe voit débarquer sur son terrain de chasse un jeune concurrent effronté. Avec Michael Caine, Steve Martin et Glenne Headly, une comédie savoureuse où tous les coups sont permis à revoir sur Arte lundi 4 mai 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Lawrence Jamieson et Freddy Benson ont une spécialité commune : dépouiller des femmes fortunées. Mais leurs méthodes divergent : le premier se présente comme un prince en lutte contre le communisme quand le second prétend manquer d’argent pour soigner sa grand-mère adorée.

Lorsque Freddy décide de marcher sur les plates-bandes de Lawrence, un duel sans merci s’engage. Le premier qui parviendra à plumer Janet Colgate, une héritière crédule fraîchement arrivée en ville, en sortira gagnant. Pour amadouer la jeune femme, Freddy se coule dans la peau d’un soldat atteint d’une paralysie traumatique, que seul un psychiatre réputé pourrait guérir. Mais Lawrence réussit à se faire passer pour ledit docteur, aux honoraires exorbitants…

Confrontation de styles

Ayant échoué à le neutraliser en lui enseignant les ficelles du métier, Lawrence se résout à affronter son "élève" aux dents longues, déterminé à lui ravir son territoire. Sur fond de paysages ensoleillés, manipulations, parades et pièges se succèdent alors au fil d’un récit truffé de surprises, jusqu’au twist final, délicieusement inattendu.

Remake des Séducteurs de Ralph Levy, avec Marlon Brando et David Niven, cette comédie enlevée, aux gags en pagaille, repose sur l’opposition de styles de deux acteurs en grande forme : Michael Caine, le gentleman détrousseur tout en flegme et distinction, et Steve Martin, outrancier à souhait en escroc tapageur dénué de tout scrupule.