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Le film inédit "Rue des dames" diffusé sur France 4 jeudi 7 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 5 mai 2026 245
Le film inédit "Rue des dames" diffusé sur France 4 jeudi 7 mai 2026 (vidéo)

Jeudi 7 mai 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Rue des dames", un film inédit qui suit la trajectoire à haut risque d’une héroïne engagée dans une course contre-la-montre, à la frontière de la légalité.

L'histoire en quelques lignes...

Mia, 25 ans, employée dans un petit salon de manucure dans le XVIIIe à Paris, apprend qu’elle est enceinte. Il lui faut trouver d’urgence un nouvel appartement alors que son copain Nabil, en liberté conditionnelle, peine à joindre les deux bouts.

Lancée dans une frénétique course contre-la-montre, Mia monte une combine impliquant des clientes du salon, des soirées privées et un footballeur star. Cette fois, elle n’a plus le choix : elle doit reprendre son destin en main.

Contrairement à beaucoup de films sur la banlieue, Rue des Dames se concentre sur le Paris intra-muros, mais un Paris loin de la carte postale. C'est un film tendu, porté par une esthétique soignée et une performance très remarquée de Garance Marillier révélée dans Grave.

Avec Garance Marillier, Sandor Funtek, Bakary Keita, Virginie Acariès...

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

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