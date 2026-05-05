"La folie du camping-car : des vacances pas comme les autres" sur RMC Story jeudi 7 mai 2026

Jeudi 7 mai 2026 à 21:10, RMC Stiry diffusera le 14ème épisode de la série documentaire "La folie du camping-car : des vacances pas comme les autres".

C'est la nouvelle star de nos routes, le compagnon de nos vacances. Le camping-car incarne la liberté et le voyage itinérant, avec la possibilité de s'arrêter au gré des paysages et des couchers de soleil.

Chaque année, plus de 100 000 véhicules sont vendus et près d'1,5 million de Français choisissent ces escapades en maisons roulantes. Il faut compter environ 60 000 euros pour un modèle neuf, mais il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Dans la famille des camping-caristes, on retrouve les traditionnels, les adeptes de combis et de vans, et les amateurs de démesure.

Épisode 14

Depuis quelques années, ce sont les stars des vacances. Du plus petit au plus grand, l’année dernière, 1 500 000 amoureux de liberté ont succombé à leurs charmes. Camping-car, van, fourgon, ou encore bus aménagés, les Français n’ont jamais autant plébiscité les vacances itinérantes.

Parmi eux, Sylvain et Elsa installés dans le Gard, ont opté pour un camping-car traditionnel. Il y a 2 ans, ils ont acheté ce véhicule d’occasion pour en faire leur maison de vacances roulante. Depuis, avec leurs 3 enfants, Eva, Kelya et Maelan, chaque week-end est l’occasion d’assouvir leur passion des grands espaces. Cette fois, c’est dans l'Hérault, au bord de ses grands lacs, qu’ils s'offrent une escapade en famille

De leurs côtés, Jean, sa compagne Virginie et son beau-fils Tom , ont opté pour un véhicule plus petit mais idéal pour leur voyage en haute montagne. Un 4X4 aménagé avec tout le confort qui les a conduits des Hautes-Pyrénées jusqu’en Haute Savoie. Avec un objectif, la participation du jeune adolescent à la coupe de France de descente en VTT. Des vacances pleines d’émotion et de sensation forte.

Enfin, certains passionnés ont réussi à transformer leur amour de la van-life en profession. Adepte de ces vacances itinérantes depuis 6 ans, Marie et Gaël ont créé leur société de conseil en installation électrique. Cette fois, ils sont partis de chez eux en Suisse pour rejoindre le festivan en Belgique. Un trajet de 4 jours à bord de leur fourgon aménagé avant de présenter leur entreprise, le temps d’un week-end, à d’autres aficionados.

Découvrez les vacances les plus insolites en itinérance, qu’elles soient en van aménagé, en camping-car classique ou en véhicule insolite… et comment certains d’entre nous réalisent leur rêve… de liberté…