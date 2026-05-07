Inédit : "Pourquoi tu souris ?" avec Jean-Pascal Zadi & Emmanuelle Devos sur France 4 samedi 9 mai 2026

Samedi 9 mai 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Pourquoi tu souris ?", une comédie sociale qui explore la force des liens improbables face à la précarité de l'existence, film réalisé par Christine Paillard et Chad Chenouga inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Wisi, sourire aux lèvres malgré la galère, débarque à Bordeaux pour refaire sa vie.

Afin d'éviter la rue, il se fait passer pour un migrant auprès de Marina, qui compense sa solitude en s'impliquant dans l'action humanitaire. Ils rencontrent Jérôme, lui aussi à la rue, atteint de phobie du travail et qui va entraîner en secret Wisi dans une inavouable entreprise.

L'improbable trio va-t-il tout perdre… ou tout gagner ?

Avec : Jean-Pascal Zadi, Emmanuelle Devos, Raphaël Quenard, Judith Magre...