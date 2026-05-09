Le film "No country for old men" des frères Coen à revoir sur France 3 lundi 11 mai 2026

Lundi 11 mai 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de revoir "No country for old men", un film réalisé par Joel et Ethan Coen, un thriller crépusculaire qui mêle néo-western et film noir sur fond d'une course-poursuite sanglante dans le Texas des années 80.

L'histoire en quelques lignes...

Alors qu'il allait rentrer d'une partie de chasse dans les plaines du Texas, Llewelyn Moss aperçoit dans ses jumelles un spectacle inattendu : des pick-up garés dans le désert autour desquels reposent les cadavres de plusieurs hommes.

Sur place, non loin d'un Mexicain agonisant, Llewelyn découvre une mallette remplie d'argent, qu'il s'empresse de ramener chez lui pour la dissimuler. Mais, le remords le ronge et Llewelyn retourne le soir même sur les lieux du crime pour donner un peu d'eau au Mexicain. Il est alors pris en chasse par plusieurs hommes armés.

Llewelyn parvient à s'enfuir, mais Anton Chigurh, un tueur à gages taciturne, a été lancé sur sa piste. Dans le même temps, un policier mène l'enquête...