"Le monde de Jamy" : Faut-il vraiment se mettre au sport ? lundi 11 mai 2026 sur France 5

Dopamine, souffle, musculation, Jamy plonge au cœur du corps humain et teste ses propres limites dans "Le monde de Jamy" lundi 11 mai 2026 à 21:05 sur France 5.

Natation, rando, foot, cyclisme, fitness… Jamais les Français n’avaient autant pratiqué d’activité physique. En haut du podium, le jogging, pratiqué par 12 millions de personnes, à commencer par Jamy lui-même.

Jusqu’à quel âge peut-on s’y mettre ?

En Alsace, nous découvrons la trajectoire de Jean-Pierre Wermuth, 91 ans, qui court tous les jours et enchaîne les compétitions.

Mais le sport est-il vraiment bon pour notre organisme, notre cœur, nos articulations ? Dopamine, souffle, musculation, Jamy plonge au cœur du corps humain et teste ses propres limites.

À l’heure où les amateurs se bousculent dans les semi-marathons, quelles sont les précautions à prendre ? Et comment s’alimenter ? Sur les 21 km de Cannes, nous suivons la course, parfois douloureuse, d’une débutante. On le sait, la course à pied peut même devenir une addiction.

Avec quels risques pour notre physique et notre mental ?

Jamy s’intéresse aussi aux applis, barres énergétiques et au choix des baskets : cela vaut-il le coup d’investir ?

Jusqu’où les innovations technologiques peuvent-elles booster nos performances ?

Les intervenants :