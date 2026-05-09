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"Le monde de Jamy" : Faut-il vraiment se mettre au sport ? lundi 11 mai 2026 sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 9 mai 2026 291
"Le monde de Jamy" : Faut-il vraiment se mettre au sport ? lundi 11 mai 2026 sur France 5

Dopamine, souffle, musculation, Jamy plonge au cœur du corps humain et teste ses propres limites dans "Le monde de Jamy" lundi 11 mai 2026 à 21:05 sur France 5.

Natation, rando, foot, cyclisme, fitness… Jamais les Français n’avaient autant pratiqué d’activité physique. En haut du podium, le jogging, pratiqué par 12 millions de personnes, à commencer par Jamy lui-même.

Jusqu’à quel âge peut-on s’y mettre ?

En Alsace, nous découvrons la trajectoire de Jean-Pierre Wermuth, 91 ans, qui court tous les jours et enchaîne les compétitions.

Mais le sport est-il vraiment bon pour notre organisme, notre cœur, nos articulations ? Dopamine, souffle, musculation, Jamy plonge au cœur du corps humain et teste ses propres limites.

À l’heure où les amateurs se bousculent dans les semi-marathons, quelles sont les précautions à prendre ? Et comment s’alimenter ? Sur les 21 km de Cannes, nous suivons la course, parfois douloureuse, d’une débutante. On le sait, la course à pied peut même devenir une addiction.

Avec quels risques pour notre physique et notre mental ?

Jamy s’intéresse aussi aux applis, barres énergétiques et au choix des baskets : cela vaut-il le coup d’investir ?

Jusqu’où les innovations technologiques peuvent-elles booster nos performances ?

Les intervenants :

  • Nicolas Spiess, cofondateur Campus Coach et Running Addict
  • Élise Anckaert, psychologue clinicienne du sport
  • Jean Slawinski, chercheur en biomécanique - INSEP
  • Emmanuel Roudolff-Lévisse, marathonien - Équipe de France
  • Bruno Ruslier, coach à l'École de marche nordique, Paris
  • Erwann Le Corre, kinésithérapeute du sport
  • Victor Dequidt, cofondateur Ochy
  • Benjamin Niay, expert en science des données - Ochy
  • Julien Vancauwenberghe, directeur de division chez Kiprun
  • Cédric Morio, directeur de recherche haute performance chez Decathlon
  • Erik Clavery, champion d'ultra-endurance
  • Vincent Garos, cofondateur de Meltonic.
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