"Appels d'urgence" en immerison avec les gendarmes d'Orange, lundi 11 mai 2026 sur TFX

Lundi 11 mai 2026 à 21:10 sur TFX, Hélène Mannarino vous proposera de revoir un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Accidents et fous du volant : les gendarmes d’Orange voient rouge ».

Des bagages qui s’envolent sur la route, des camions renversés, des chauffards et des conducteurs imprudents… Chaque année, l’autoroute du soleil se transforme en autoroute de tous les dangers. Et pour veiller à la sécurité de tous, le peloton de sécurité routière d’Orange dans le Vaucluse.

Vous allez embarquer ce soir sur les motos ou dans les bolides de ces gendarmes bien particuliers. Ils sont parmi les plus actifs sur les grands axes, avec dans leur zone, un énorme échangeur autoroutier entre l’A9 vers Montpellier et l’A7 vers Marseille.

Et les équipes du magazine "Appels d'urgence" les ont suivis durant le grand chassé-croisé de l’été où leurs interventions sont multipliées par deux : pour faire face aux accidents qui assombrissent les vacances des touristes, ou pour traquer les chauffards, les abonnés aux grands excès de vitesse…

Des missions qui alternent beaucoup d’humanité face à des touristes en détresse, et beaucoup de fermeté face à des fous du volant sans scrupules.

Des interventions pas tout à fait comme les autres pour les gendarmes de l’autoroute à Orange.