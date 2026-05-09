recherche
Magazines

"Appels d'urgence" en immerison avec les gendarmes d'Orange, lundi 11 mai 2026 sur TFX

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 9 mai 2026 205
"Appels d'urgence" en immerison avec les gendarmes d'Orange, lundi 11 mai 2026 sur TFX

Lundi 11 mai 2026 à 21:10 sur TFX, Hélène Mannarino vous proposera de revoir un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Accidents et fous du volant : les gendarmes d’Orange voient rouge ».

Des bagages qui s’envolent sur la route, des camions renversés, des chauffards et des conducteurs imprudents… Chaque année, l’autoroute du soleil se transforme en autoroute de tous les dangers. Et pour veiller à la sécurité de tous, le peloton de sécurité routière d’Orange dans le Vaucluse.

Vous allez embarquer ce soir sur les motos ou dans les bolides de ces gendarmes bien particuliers. Ils sont parmi les plus actifs sur les grands axes, avec dans leur zone, un énorme échangeur autoroutier entre l’A9 vers Montpellier et l’A7 vers Marseille.

Et les équipes du magazine "Appels d'urgence" les ont suivis durant le grand chassé-croisé de l’été où leurs interventions sont multipliées par deux : pour faire face aux accidents qui assombrissent les vacances des touristes, ou pour traquer les chauffards, les abonnés aux grands excès de vitesse…

Des missions qui alternent beaucoup d’humanité face à des touristes en détresse, et beaucoup de fermeté face à des fous du volant sans scrupules.

Des interventions pas tout à fait comme les autres pour les gendarmes de l’autoroute à Orange.

Dernière modification le samedi, 09 mai 2026 14:40
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 10 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 10 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

09 mai 2026 - 15:45

Sur le même thème...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 10 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 10 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

09 mai 2026 - 15:45

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 10 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 10 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

09 mai 2026 - 15:45 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...