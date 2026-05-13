Le film "Mustang" de Deniz Gamze Ergûven à revoir sur France 4 vendredi 15 mai 2026 (vidéo)

Vendredi 15 mai 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Mustang" un film qui raconte l'histoire d'une famille avec cinq adolescentes qui suscitent la convoitise des garçons alentours et que l’on essaie de mettre sous cloche...

L'histoire en quelques lignes...

C’est le début de l’été.

Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues.

La maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger.

Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées.

Seul le regard posé sur ces filles est perverti mais pas elles...