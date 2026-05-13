"70 ans d'Eurovision : la grande histoire du concours" sur France 3 vendredi 15 mai 2026

À l'occasion du 70ème anniversaire du Concours Eurovision de la chanson, France 3 diffusera vendredi 15 mai 2026 à 21:10 le documentaire "70 ans d'Eurovision : la grande histoire du concours" de Philippe Thuillier, réalisé par Bastien Gennatiempo.

Cette année, le concours Eurovision de la chanson fête ses 70 ans.

L’Eurovision Song Contest est devenu un phénomène planétaire : jugé kitsch, voire désuet, il y a quelques années… Aujourd’hui, les artistes rivalisent de créativité pour défendre leur pays et leur chanson et offrir le plus grand show à plus de 200 millions de téléspectateurs.

Costumes, scénographies, effets visuels, moyens techniques, réalisation… c’est l’événement musical de l’année.

Sept décennies d’Eurovision, c’est une avalanche d’histoires, des succès devenus cultes, des looks qu’on aurait mieux fait d’oublier, c’est aussi des débuts de carrière, parfois internationale, et enfin de grandes émotions.

Participer à l’Eurovision, c’est une aventure hors du commun pour tous les participants. Miroir du monde et lien entre les peuples, nous verrons aussi comment le concours a bousculé les mentalités pour se transformer en une Grande Fête de la Tolérance et de la Liberté.

À travers un documentaire entièrement constitué d’images d’archives, nous reviendrons sur la Grande Histoire de la plus prestigieuse compétition musicale jamais organisée.