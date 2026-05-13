recherche
Documentaires

"70 ans d'Eurovision : la grande histoire du concours" sur France 3 vendredi 15 mai 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 13 mai 2026 264
"70 ans d'Eurovision : la grande histoire du concours" sur France 3 vendredi 15 mai 2026

À l'occasion du 70ème anniversaire du Concours Eurovision de la chanson, France 3 diffusera vendredi 15 mai 2026 à 21:10 le documentaire "70 ans d'Eurovision : la grande histoire du concours" de Philippe Thuillier, réalisé par Bastien Gennatiempo.

Cette année, le concours Eurovision de la chanson fête ses 70 ans.

L’Eurovision Song Contest est devenu un phénomène planétaire : jugé kitsch, voire désuet, il y a quelques années… Aujourd’hui, les artistes rivalisent de créativité pour défendre leur pays et leur chanson et offrir le plus grand show à plus de 200 millions de téléspectateurs.

Costumes, scénographies, effets visuels, moyens techniques, réalisation… c’est l’événement musical de l’année.

Sept décennies d’Eurovision, c’est une avalanche d’histoires, des succès devenus cultes, des looks qu’on aurait mieux fait d’oublier, c’est aussi des débuts de carrière, parfois internationale, et enfin de grandes émotions.

Participer à l’Eurovision, c’est une aventure hors du commun pour tous les participants. Miroir du monde et lien entre les peuples, nous verrons aussi comment le concours a bousculé les mentalités pour se transformer en une Grande Fête de la Tolérance et de la Liberté.

À travers un documentaire entièrement constitué d’images d’archives, nous reviendrons sur la Grande Histoire de la plus prestigieuse compétition musicale jamais organisée.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Demi-Finale de &quot;Pékin Express&quot; vendredi 15 mai 2026 sur M6 (vidéo)

Demi-Finale de "Pékin Express" vendredi 15 mai 2026 sur M6 (vidéo)

13 mai 2026 - 11:13

Sur le même thème...

&quot;70 ans d'Eurovision : la grande histoire du concours&quot; sur France 3 vendredi 15 mai 2026

"70 ans d'Eurovision : la grande histoire du concours" sur France 3 vendredi 15 mai 2026

13 mai 2026 - 09:56

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 13 mai 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 13 mai 2026, les invités reçus par Augu…

11 mai 2026 - 15:17 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...